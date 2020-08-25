Пандемия: в Аргентине зафиксировали антирекорд инфицирования COVID-19

Число подтвержденных за сутки смертей из-за последствий, вызванных заражением коронавирусом, также стало самым высоким с начала пандемии — 383. С их учетом общее число летальных исходов достигло 7 366. Ранее в стране не регистрировали более 283 смертей пациентов с коронавирусом за сутки.

К настоящему моменту выздоровели 256 789 заразившихся.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай инфицирования коронавирусом. С 20 марта в республике был введен карантин. 4 июня было объявлено о замене режима обязательной социальной изоляции на менее строгие ограничения в большинстве регионов. В столице и ее пригородах карантин с рядом послаблений продлен как минимум до 30 августа.

Согласно данным ВОЗ — в Аргентине 336 802 случая заболевания, 6 947 из которых летальны.