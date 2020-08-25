Пандемія: у Секторі Газа ввели карантин через нові випадки інфікування COVID-19

За їх даними, в рамках локдауну будуть закриті державні і освітні установи, а також мечеті, ринки і магазини. Як повідомили ЗМІ, джерелом зараження стала жінка, яка нещодавно прибула в Газу після поїздки на Західний берег річки Йордан. Зараження коронавірусом було виявлено також у членів її сім’ї.

Агентство Reuters уточнило, що це перші випадки зараження коронавірусом в секторі Газа за межами карантинних центрів.

Додамо, що на території, офіційно визнаної ООН за Палестину — всього 25 024 випадків хвороби, з них 143 людини загинули.