Пандемія: у Секторі Газа ввели карантин через нові випадки інфікування COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Влада сектора Газа в понеділок оголосила про введення режиму локдауну (жорстких карантинних заходів) терміном на дві доби в зв’язку з виявленням чотирьох нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані видань The Times of Israel і турецького Daily Sabah.
За їх даними, в рамках локдауну будуть закриті державні і освітні установи, а також мечеті, ринки і магазини. Як повідомили ЗМІ, джерелом зараження стала жінка, яка нещодавно прибула в Газу після поїздки на Західний берег річки Йордан. Зараження коронавірусом було виявлено також у членів її сім’ї.
Агентство Reuters уточнило, що це перші випадки зараження коронавірусом в секторі Газа за межами карантинних центрів.
Додамо, що на території, офіційно визнаної ООН за Палестину — всього 25 024 випадків хвороби, з них 143 людини загинули.