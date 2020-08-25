Пандемия: в Секторе Газа ввели карантин из-за новых случаях инфицирования COVID-19

По их данным, в рамках локдауна будут закрыты государственные и образовательные учреждения, а также мечети, рынки и магазины. Как сообщили СМИ, источником заражения стала женщина, недавно прибывшая в Газу после поездки на Западный берег реки Иордан. Заражение коронавирусом было выявлено также у членов ее семьи.

Агентство Reuters уточнило, что это первые случаи заражения коронавирусом в секторе Газа за пределами карантинных центров.

Добавим, что на территории, официально признанной ООН за Палестину — всего 25 024 случаев болезни, из них 143 человека погибли.