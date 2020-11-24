Пандемія: у Росії зафіксовано рекорд добової смертності через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Кількість смертей через коронавірус у Росії за добу зросла на 491 проти 361 днем раніше. Всього від інфекції помер 37 031 пацієнт, повідомили у вівторок журналістам у федеральному оперативному штабі по боротьбі з новою інфекцією, пише УНН.
Умовна летальність захворювання (остаточну можна буде визначити тільки після завершення епідемії) залишилася на рівні 1,73%, випливає з даних штабу.
Зокрема, за добу було зареєстровано 80 летальних випадків Санкт-Петербурзі, 76 — в Москві, 24 — в Красноярському краї, 21 — в Московській області, 18 — в Ростовській області.
Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусів в Росії за добу зросла на 24 326, до 2 138 828. П’ять днів кількість нових випадків зараження перевищує 24 тис. У відносному вираженні, згідно з даними штабу, приріст становить близько 1,2%.
Найменші темпи приросту зафіксовані за добу в Ненецькому автономному окрузі (0,2%), Калмикії, Ханти-Мансійському автономному окрузі, Брянській області і Республіці Дагестан (по 0,6%).
Зокрема, за добу було виявлено 5 838 нових випадків в Москві, 970 — в Московській області, 443 — в Нижегородській області, 384 — в Свердловській області, 351 — в Архангельській області.
В даний час в Росії продовжують лікування 467 126 осіб.
Кількість одужалих росіян, у яких раніше діагностували коронавірус, за добу зросла на 23 226, до 1 634 671. Частка одужалих пацієнтів, згідно з даними штабу, становить 76,4%.
Зокрема, за добу було виписано по одужанню 5 601 пацієнта в Москві, 1 628 в Санкт-Петербурзі, 890 в Нижегородській області, 558 в Московській області, 415 в Забайкальському краї.
Зазначимо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з анексованих українських АР Крим та Севастополя.