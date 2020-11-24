Пандемия: в России зафиксирован рекорд суточной смертности из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 491 против 361 днем ранее. Всего от инфекции умер 37 031 пациент, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, пишет УНН.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки было зарегистрировано 80 летальных исходов Санкт-Петербурге, 76 — в Москве, 24 — в Красноярском крае, 21 — в Московской области, 18 — в Ростовской области.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 24 326, до 2 138 828. Пять дней количество новых случаев заражения превышает 24 тыс. В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост составляет около 1,2%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (0,2%), Калмыкии, Ханты-Мансийском автономном округе, Брянской области и Республике Дагестан (по 0,6%).
В частности, за сутки было выявлено 5 838 новых случаев в Москве, 970 — в Московской области, 443 — в Нижегородской области, 384 — в Свердловской области, 351 — в Архангельской области.
В настоящее время в России продолжают лечение 467 126 человек.
Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 23 226, до 1 634 671. Доля вылечившихся пациентов, согласно данным штаба, составляет 76,4%.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 5 601 пациент в Москве, 1 628 в Санкт-Петербурге, 890 в Нижегородской области, 558 в Московской области, 415 в Забайкальском крае.
Отметим, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с аннексированных украинских АР Крым и Севастополя.