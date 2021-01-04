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Пандемія: у Росії епіцентр поширення COVID-19 вперше перемістився з Москви - тепер це Петербург

Київ • УНН

 • 14296 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Вперше з початку поширення коронавірусу в Росії кількість зареєстрованих за добу нових випадків зараження SARC-CoV-2 в Санкт-Петербурзі перевищила цей показник в Москві, передає УНН з посиланням на дані федерального штабу.

Пандемія: у Росії епіцентр поширення COVID-19 вперше перемістився з Москви - тепер це Петербург

Такий висновок випливає з даних оперативного штабу по боротьбі з епідемією.

За минулу добу в Петербурзі зареєстровано 3 657 нових випадків COVID, тоді як в Москві діагностували 3 591 новий випадок зараження коронавірусом.

Останній раз в Москві реєстрували менш 4 тис. нових хворих за добу 28 жовтня, на максимумі 24 грудня столична влада відзвітувала про 8,2 тис. нових заражень.

Додамо, що кількість інфікованих коронавірусом у Росії за добу збільшилася на 23 351, це мінімум нових випадків з 18 листопада. Загальна кількість інфікованих досягла 3 260 138 осіб.

Відзначимо, що російські відомства в своїй статистиці враховують дані з анексованих українських АР Крим та Севастополя.

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