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Пандемия: в России эпицентр распространения COVID-19 впервые переместился из Москвы - теперь это Петербург

Киев • УНН

 • 14296 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Впервые с начала распространения коронавируса в России количество зарегистрированных за сутки новых случаев заражения SARC-CoV-2 в Санкт-Петербурге превысило этот показатель в Москве, передает УНН со ссылкой на данные федерального штаба.

Пандемия: в России эпицентр распространения COVID-19 впервые переместился из Москвы - теперь это Петербург

Такой вывод следует из данных оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

За прошедшие сутки в Петербурге зарегистрировано 3657 новых случаев COVID, тогда как в Москве диагностировали 3591 новых случай заражения коронавирусом.

Последний раз в Москве регистрировали менее 4 тыс. новых заболевших за сутки 28 октября, на максимуме 24 декабря столичные власти отчитались о 8,2 тыс. новых заражений.

Добавим, что число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 23 351, это минимум новых случаев с 18 ноября. Общее количество инфицированных достигло 3 260 138 человек.

Отметим, что российские ведомства в своей статистике учитывают данные с аннексированных украинских АР Крым и Севастополя.

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