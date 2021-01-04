Пандемия: в России эпицентр распространения COVID-19 впервые переместился из Москвы - теперь это Петербург
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Впервые с начала распространения коронавируса в России количество зарегистрированных за сутки новых случаев заражения SARC-CoV-2 в Санкт-Петербурге превысило этот показатель в Москве, передает УНН со ссылкой на данные федерального штаба.
Такой вывод следует из данных оперативного штаба по борьбе с эпидемией.
За прошедшие сутки в Петербурге зарегистрировано 3657 новых случаев COVID, тогда как в Москве диагностировали 3591 новых случай заражения коронавирусом.
Последний раз в Москве регистрировали менее 4 тыс. новых заболевших за сутки 28 октября, на максимуме 24 декабря столичные власти отчитались о 8,2 тыс. новых заражений.
Добавим, что число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 23 351, это минимум новых случаев с 18 ноября. Общее количество инфицированных достигло 3 260 138 человек.
Отметим, что российские ведомства в своей статистике учитывают данные с аннексированных украинских АР Крым и Севастополя.