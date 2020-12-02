Пандемія: у Росії другу добу поспіль фіксують рекордну смертність через COVID-19

Це на 1057 осіб менше, ніж днем раніше, коли коронавірус виявили у 26 402 осіб. Всього в Росії за час пандемії ковідом захворіла 2 347 401 особа.

Найбільше нових випадків зараження виявили в Москві (+5191) і Санкт-Петербурзі (+3684). У Московській області зареєстрували 1148 хворих за добу — це максимальний добовий приріст з 10 травня.

За добу померли 589 осіб, що стало максимальним значенням за весь час (вдень раніше також зареєстрували максимум померлих за добу — 569 осіб). В цілому в країні, за даними оперативного штабу, від COVID-19 померли 41 053 осіб.

Довідка: в щоденні дані оперативного штабу потрапляють не всі смерті людей, у яких виявили коронавірус. За уточненими підрахунками Росстату, на 1 жовтня (даних за більш пізній період відомство поки не публікувало) в Росії від коронавірусу або від ускладнень, викликаних ним, померли 55 671 особа.

За день одужали 26 882 особи (днем раніше — 24 763 особи). Всього в Росії з початку пандемії одужали 1 830 349 осіб.

Прямо зараз, за даними оперштабу, в Росії ковідом хворіють 475 999 осіб.

За добу в Росії, за інформацією Роспотребнадзора, провели 444 тисяч тестів на коронавірус (днем раніше — 333 тисячі тестів). Загальна кількість досліджень на ковід перевищила 77,2 мільйона.

Відзначимо, що російські відомства використовують в своїй статистиці дані з анексованих українських АР Крим та Севастополя.