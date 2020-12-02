Пандемия: в России вторые сутки фиксируют рекордную смертность из-за COVID-19

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. За последние сутки в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 25 345 человек, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением вируса, пишет УНН.

Это на 1057 человек меньше, чем днем ранее, когда коронавирус выявили у 26 402 человек. Всего в России за время пандемии ковидом заболели 2 347 401 человек.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве (+5191) и Санкт-Петербурге (+3684). В Московской области зарегистрировали 1148 заболевших за сутки — это максимальный суточный прирост с 10 мая.

За сутки умерли 589 человек, что стало максимальным значением за все время (днем ранее также зарегистрировали максимум умерших за сутки — 569 человек). В целом в стране, по данным оперативного штаба, от COVID-19 умерли 41 053 человек.

Справка: в ежедневные данные оперативного штаба попадают не все смерти людей, у которых выявили коронавирус. По уточненным подсчетам Росстата, на 1 октября (данных за более поздний период ведомство пока не публиковало) в России от коронавируса или от осложнений, вызванных им, умерли 55 671 человек.

За день выздоровели 26 882 человека (днем ранее — 24 763 человека). Всего в России с начала пандемии выздоровели 1 830 349 человек.

Прямо сейчас, по данным оперштаба, в России ковидом болеют 475 999 человек.

За сутки в России, по информации Роспотребнадзора, провели 444 тысячи тестов на коронавирус (днем ранее — 333 тысячи тестов). Общее количество исследований на ковид превысило 77,2 миллиона.

Отметим, что российские ведомства используют в своей статистике данные с аннексированных украинских АР Крым и Севастополя.

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