Пандемія: у РФ понад 739 тис. хворих на COVID-19, з них понад 6 тис. за добу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. З початку пандемії в Росії на COVID-19 захворіло 739 947 осіб, з них 6 248 захворіло за останню добу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал про ситуацію з коронавірусом у Росії "Стопкоронавирус.РФ".

“За останню добу в Росії виявлено 6 248 хворих новою коронавірусною інфекцією в 83 регіонах, з них 1 531 випадок (24,5%) — активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби. Всього в країні виявлено 739 947 хворих в 85 регіонах”, - сказано в повідомленні.

Відзначається, що також за добу зафіксовано 175 летальних випадків. За весь період в Росії від коронавірусу померли 11 614 осіб.

“Кількість виписаних після одужання від COVID-19 перевищує кількість хворих за добу. За останню добу в Росії з лікарень після одужання від коронавірусної інфекції виписано 8 804 людини”, - додається в повідомленні.

Так, всього у країні кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 512 825 осіб.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 54 771 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків за добу — 638. При цьому одужали за добу 651 осіб — більше, ніж захворіло. 

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