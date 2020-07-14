Пандемия: в РФ более 739 тыс. больных COVID-19, из них более 6 тыс. за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. С начала пандемии в России на COVID-19 заболело 739 947 человек, из них 6248 заболело за последние сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал о ситуации с коронавирусом в России "Стопкоронавирус.РФ".
"За последние сутки в России выявлено 6248 больных новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 1531 случай (24,5%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 739 947 больных в 85 регионах", - сказано в сообщении.
Отмечается, что также за сутки зафиксировано 175 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса умерли 11 614 человек.
"Количество выписанных после выздоровления от COVID-19 превышает количество больных за сутки. За последние сутки в России из больниц после выздоровления от коронавирусной инфекции выписано 8804 человека", - добавляется в сообщении.
Так, всего в стране количество выздоровевших пациентов увеличилась до 512 825 человек.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 54 771 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев за сутки - 638. При этом выздоровели за сутки 651 человек - больше, чем заболело.