Пандемія: у Польщі зафіксовано рекордну добову смертність через COVID-19

Більшість інфікувань коронавірусом, про які було повідомлено 25 листопада, стосується регіону Сілезія, де зафіксовано 1941 випадок хвороби.

Інші випадки стосуються таких воєводств: Мазовецьке (1577), Велькопольське (1420), Куявсько-Поморське (1321), Поморське (1126), Західнопоморське (1011), Лодзьке (1010), Малопольське (933), Любельське (932), Вармінсько-Мазурського (858), Дольнослаське (825), Підкарпатське (590), Любуське (504), Опольське (459), Підляське (449), Свентокшиське (303). 103 зараження — це дані без зазначення адреси, які заповнить санітарна інспекція.

За даними міністерства, за останні 24 години було проведено понад 48 400 випробувань. Це означає, що приблизно 32% з них отримали позитивний результат.

Міністерство також повідомило про загибель 674 інфікованих людей. Повідомлялося, що 152 людини померли через COVID-19 , а 522 людини загинули через ускладнення, пов’язані з COVID-19 та іншими захворюваннями. Це найвищий показник смертності з початку епідемії.

Загалом у Польщі зараження підтверджено у 924 422 осіб, з яких 14 988 померли. У той же час за даними ВООЗ — у Польщі 876 333 хворих, 13 774 людини загинули.

Dzienny raport o #koronawirus. pic.twitter.com/vvM8Za4nm5

W ciągu doby wykonano ponad 48,4 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/6mBBFJRx03