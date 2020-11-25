Пандемия: в Польше зафиксирована рекордная суточная смертность из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министерство здравоохранения Польши объявило о 15 362 новых случаев заражения коронавирусом в среду, также ведомство сообщило о смерти 674 человек были инфицированы SARS-CoV-2, пишет УНН со ссылкой на местный телеканал TVN24.
Большинство заражений коронавирусом, о которых было сообщено 25 ноября, касается региона Силезия, где зафиксирован 1941 случай болезни.
Другие случаи касаются таких воеводств: Мазовецкое (1577), Велькопольское (1420), Куявско-Поморское (1321), Поморское (1126), Западно-поморское (1011), Лодзинское (1010), Малопольское (933), Люблинское (932), Варминско-Мазурского (858), Дольнослаское (825), Подкарпатское (590), Любушское (504), Опольское (459), Подляское (449), Свентокшиское (303). 103 заражения — это данные без указания адреса, которые заполнит санитарная инспекция.
По данным министерства, за последние 24 часа было проведено более 48 400 испытаний. Это означает, что примерно 32% из них получили положительный результат.
Министерство также сообщило о гибели 674 инфицированных людей. Сообщалось, что 152 человека умерли из-за COVID-19, а 522 человека погибли из-за осложнений, связанных с COVID-19 и другими заболеваниями. Это самый высокий показатель смертности с начала эпидемии.
Всего в Польше заражения подтверждено у 924 422 человек, из которых 14 988 умерли. В то же время по данным ВОЗ — в Польше 876 333 больных, 13 774 человека погибли.
Dzienny raport o #koronawirus . pic.twitter.com/vvM8Za4nm5— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) November 25, 2020
W ciągu doby wykonano ponad 48,4 tys. testów na #koronawirus . pic.twitter.com/6mBBFJRx03— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) November 25, 2020