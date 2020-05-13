Пандемія: у Німеччині стабілізувався спад спалаху COVID-19, загалом у країні - 7 634 жертви

За добу зафіксовано 798 нових випадків захворювання. Кількість померлих тепер становить 7 634 особи.

Найбільше хворих зареєстровано в Баварії (44 802), Північній Рейн — Вестфалії (35 555), Баден-Вюртемберзі (33 518). У Берліні відзначено 6 298 випадки захворювання.

Основною інфікованою групою у країні є чоловіки та жінком віком 35-59 років. На другому місці вікова група — 15-34 років, на третьому — 60-79 років.

Інститут Роберта Коха веде статистику захворюваності по країні, але його дані публікуються раз на добу і відрізняються від даних ЗМІ, які ведуть свій підрахунок. Керівництво інституту пояснило ці розбіжності “тимчасовим багом” і необхідністю зводити воєдино офіційні звіти регіональних відомств.

Від 23 квітня Інститут Коха (RKI) почав використовувати інфографіку на базі системи дослідницького Університету Джонса Хопкінса.

Ріпербан у Гамбурзі під час піку спалаху COVID-19:

Як зазначив у березні Крістіан Дростен, який очолює відділення вірусології в знаменитій берлінській клініці Шаріте, він же — один з головних медичних консультантів уряду Німеччини, в інтерв’ю виданню Die Zeit — в Німеччині вдалося розпізнати спалах на дуже ранньому етапі: на два-три тижні раніше, ніж у деяких сусідніх країнах. Це вдалося завдяки масштабній діагностиці.

Зазначимо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель на прес-конференції представила концепцію виходу країни з режиму ізоляції, викликаного пандемією коронавірусу. Влада відстежуватиме ситуацію і кожні два тижні в разі необхідності коригуватиме стратегію.