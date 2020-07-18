Пандемія: у Бразилії зафіксували ще 34 тисячі випадків COVID-19, загалом майже 2 млн 50 тисяч

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Кількість виявлених у Бразилії випадків коронавірусу збільшилася за добу на 34 177, повідомляє УНН з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я Бразилії.

Згідно з інформацією міністерства охорони здоров’я, загальна кількість виявлених випадків інфекції в Бразилії досягла 2 046 328. За час поширення інфекції помер 77 851 хворий, за останні 24 години — 1 163 людини.

За даними бразильського міністерства охорони здоров’я, вилікувалися 1 321 036 інфікованих.

Бразилія займає друге місце в світі за кількістю як заражених коронавірусом, так і жертв COVID-19. Раніше директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я Майкл Райан заявив, що Бразилія вийшла на плато по COVID-19 і знаходиться на середині спалаху.

У той же час, згідно з даними бразильського телеканалу Globo — в країні 2 048 697 інфікованих, з яких 77 932 — загинули.

ВООЗ повідомляє про 1 966 748 хворих і 75 366 — загиблих.

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