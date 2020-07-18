Пандемия: в Бразилии зафиксировали ещё 34 тысячи случаев COVID-19, в общем почти 2 млн 50 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Число выявленных в Бразилии случаев коронавируса увеличилось за сутки на 34 177, сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства здравохранения Бразилии.
Согласно информации минздрава, общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 2 046 328. За время распространения инфекции скончался 77 851 заболевший, за последние 24 часа — 1 163 человека.
По данным бразильского минздрава, вылечились 1 321 036 заразившихся.
Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19. Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Бразилия вышла на плато по COVID-19 и находится в середине вспышки.
В тоже время, согласно данным бразильского телеканала Globo — в стране 2 048 697 инфицированных, из которых 77 932 — погибли.
ВОЗ сообщает о 1 966 748 заболевших и 75 366 — погибших.