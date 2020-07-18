Пандемия: в Бразилии зафиксировали ещё 34 тысячи случаев COVID-19, в общем почти 2 млн 50 тысяч

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 76208 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104852 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109752 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 138119 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112170 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133825 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102495 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102654 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104907 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102208 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Пандемия: в Бразилии зафиксировали ещё 34 тысячи случаев COVID-19, в общем почти 2 млн 50 тысяч

Киев  •  УНН

 • 13449 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Число выявленных в Бразилии случаев коронавируса увеличилось за сутки на 34 177, сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства здравохранения Бразилии.

Согласно информации минздрава, общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 2 046 328. За время распространения инфекции скончался 77 851 заболевший, за последние 24 часа — 1 163 человека.

По данным бразильского минздрава, вылечились 1 321 036 заразившихся.

Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19. Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Бразилия вышла на плато по COVID-19 и находится в середине вспышки.

В тоже время, согласно данным бразильского телеканала Globo — в стране 2 048 697 инфицированных, из которых 77 932 — погибли.

ВОЗ сообщает о 1 966 748 заболевших и 75 366 — погибших.

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