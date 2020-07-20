Пандемія: у Бразилії зафіксували ще 23,5 тисячі нових випадків COVID-19, загалом - майже 2 млн 100 тисяч хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу в Бразилії за минулу добу зросла більш ніж на 23,5 тисячі, повідомляє Міністерство охорони здоров’я країни, передає УНН.
За даними бразильського міністерства охорони здоров’я, за останні 24 години в країні зафіксували 23 529 нових випадків зараження COVID-19 і 716 смертей. Напередодні приріст нових випадків зараження склав 28,5 тисячі.
За весь час поширення інфекції медики в Бразилії виявили 2 098 389 випадків зараження, померли 79 488 пацієнтів з підтвердженим COVID-19. Кількість одужалих досягла 1 371 229 осіб.
Відзначимо, що згідно з даними бразильського телеканалу Globo — в країні 2 099 896 хворих, 79 533 з них — загинули. Згідно з інформацією ВООЗ — у країні 2 046 328 випадків COVID-19, з них 77 851 летальний.
Бразилія займає друге місце в світі за кількістю як заражених коронавірусом, так і жертв COVID-19.
Раніше директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я Майкл Райан заявив, що Бразилія вийшла на плато по COVID-19 і знаходиться в середині спалаху.