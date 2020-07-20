Пандемия: в Бразилии зафиксировали ещё 23,5 тысяч новых случаев COVID-19, в общем - почти 2 млн 100 тысяч больных
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки возросло более чем на 23,5 тысячи, сообщает Министерство здравоохранения страны, передает УНН.
По данным бразильского минздрава, за последние 24 часа в стране зафиксировали 23 529 новых случаев заражения COVID-19 и 716 смертей. Накануне прирост новых случаев заражения составил 28,5 тысячи.
За все время распространения инфекции медики в Бразилии выявили 2 098 389 случаев заражения, скончались 79 488 пациентов с подтвержденным COVID-19. Число выздоровевших достигло 1 371 229 человек.
Отметим, что согласно данным бразильского телеканала Globo — в стране 2 099 896 заболевших, 79 533 их них — погибли. Согласно информации ВОЗ — в стране 2 046 328 случаев COVID-19, из них 77 851 летальный.
Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Бразилия вышла на плато по COVID-19 и находится в середине вспышки.