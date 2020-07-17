Пандемія: студентам з деяких країн Європи у вигляді виключення дозволять в'їзд у США восени
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Заборона на в’їзд в США з тих країн Європи, де зафіксовані потужні спалахи коронавірусу, не поширюватиметься на студентів. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на документ, який потрапив в її розпорядження, спрямований Держдепартаментом в Конгрес, інформує УНН.
Згідно з американським зовнішньополітичним відомством, громадяни країн Європи, які вже отримали візу для проходження навчання на території Сполучених Штатів, зможуть в’їхати в США наступної осені. Це відноситься і до європейських студентів, які отримують або зможуть отримати американську візу. Виняток зроблено і для дівчат, запрошених пожити в американські сім’ї для вивчення англійської мови.
У публікації не називаються всі країни Європи, для студентів яких влада США зробила виняток. Газета вважає, що в тому числі мова йде про Велику Британію, Італію і частково визнане Косово.
Президент США Дональд Трамп у вівторок на прес-конференції в Білому домі заявив, що заборона на в’їзд в США іноземців з країн, де зафіксовані потужні спалахи коронавірусу, буде діяти стільки, скільки потрібно.
Раніше стало відомо, що Білий дім відмовився від вимоги для іноземних студентів покинути країну.