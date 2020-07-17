Пандемия: студентам из некоторых стран Европы в виде исключения разрешат въезд в США осенью
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Запрет на въезд в США из тех стран Европы, где зафиксированы мощные вспышки коронавируса, не будет распространяться на студентов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ, направленный Госдепартаментом в Конгресс, информирует УНН.
Согласно американскому внешнеполитическому ведомству, граждане стран Европы, уже получившие визу для прохождения обучения на территории Соединенных Штатов, смогут въехать в США предстоящей осенью. Это относится и к европейским студентам, которые получают или смогут получить американскую визу. Исключения сделаны и для девушек, приглашенных пожить в американские семьи для изучения английского языка.
В публикации не называются все страны Европы, для студентов которых власти США сделали исключение. Газета полагает, что в том числе речь идет о Великобритании, Италии и частично признанном Косово.
Президент США Дональд Трамп во вторник на пресс-конференции в Белом доме заявил, что запрет на въезд в США иностранцев из стран, где зафиксированы мощные вспышки коронавируса, будет действовать столько, сколько нужно.
Ранее стало известно, что Белый дом отказался от требования для иностранных студентов покинуть страну.