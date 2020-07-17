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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 75941 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104817 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112149 просмотра

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4 марта, 12:57 • 133793 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102488 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102651 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:31 • 102207 просмотра

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Пандемия: студентам из некоторых стран Европы в виде исключения разрешат въезд в США осенью

Пандемия: студентам из некоторых стран Европы в виде исключения разрешат въезд в США осенью

Киев  •  УНН

 • 13691 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Запрет на въезд в США из тех стран Европы, где зафиксированы мощные вспышки коронавируса, не будет распространяться на студентов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ, направленный Госдепартаментом в Конгресс, информирует УНН.

Согласно американскому внешнеполитическому ведомству, граждане стран Европы, уже получившие визу для прохождения обучения на территории Соединенных Штатов, смогут въехать в США предстоящей осенью. Это относится и к европейским студентам, которые получают или смогут получить американскую визу. Исключения сделаны и для девушек, приглашенных пожить в американские семьи для изучения английского языка.

В публикации не называются все страны Европы, для студентов которых власти США сделали исключение. Газета полагает, что в том числе речь идет о Великобритании, Италии и частично признанном Косово.

Президент США Дональд Трамп во вторник на пресс-конференции в Белом доме заявил, что запрет на въезд в США иностранцев из стран, где зафиксированы мощные вспышки коронавируса, будет действовать столько, сколько нужно.

Ранее стало известно, что Белый дом отказался от требования для иностранных студентов покинуть страну.

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