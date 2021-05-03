Пандемія спровокувала бум онлайн-продажів: зростання на 19%

Деталі

Згідно з оцінками у звіті Конференції ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), опублікованому 3 травня, різке зростання електронної комерції на тлі обмежень збільшив частку роздрібних онлайн-продажів в загальному обсязі роздрібних продажів з 16% до 19% в 2020 році.

Згідно зі звітом, роздрібні онлайн-продажі помітно виросли в декількох країнах, причому Республіка Корея повідомила про найвищу частку - 25,9% в 2020 році в порівнянні з 20,8% роком раніше.

Тим часом, згідно з останніми наявними оцінками, світові продажі в сфері електронної комерції в 2019 році підскочили до 26,7 трильйона доларів, що на 4% більше, ніж в 2018 році.

Сюди входять продажі між підприємствами (B2B) і бізнес-споживачам (B2C), що еквівалентно 30% світового валового внутрішнього продукту (ВВП) у цьому році.

"Ці статистичні дані показують зростаюче значення онлайн-активності. Вони також вказують на необхідність того, щоб країни, особливо країни, що розвиваються, мали таку інформацією, коли вони відновлюють свою економіку після пандемії COVID-19", - зазначила директор ЮНКТАД за технологіями і логістикою Шаміка Сіріманне.

Згідно зі звітом, пандемія привела до змішаних результатів провідних компаній електронної комерції B2C в 2020 році.

Дані щодо 13 провідних фірм електронної комерції, 11 з яких розташовані в Китаї і США, показали помітну зміну стану компаній-платформ, що пропонують такі послуги, як виклик таксі та подорожі, які показали різке зниження валової вартості товарів (GMV).

Китайська компанія Alibaba як і і раніше очолює рейтинг GMV, за нею йде Amazon в Сполучених Штатах.

Попри спад в сервісних компаніях, загальний GMV для 13 провідних компаній електронної комерції B2C виріс на 20,5% до 2,9 трлн дол. у 2020 році, випередивши зростання на 17,9% у 2019 році.

Доповнення

В Україні впродовж 2020 року продовжували збільшуватися безготівкові платежі з використанням платіжних карток. При цьому кількість безконтактних оплат та операцій з використанням NFC-технології майже подвоїлася у торговельній мережі.