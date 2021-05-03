Пандемия спровоцировала бум онлайн-продаж: рост на 19%
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Интернет-продажи составили почти пятую часть общего розничного товарооборота в прошлом году на фоне того, как ограничения для борьбы с распространением пандемии коронавируса спровоцировали бум электронной торговли. Об этом со ссылкой на исследование ООН сообщает УНН.
Детали
Согласно оценкам Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованном 3 мая, резкий рост электронной коммерции на фоне ограничений увеличил долю розничных онлайн-продаж в общем объеме розничных продаж с 16% до 19% в 2020 году.
Согласно отчету, розничные онлайн-продажи заметно выросли в нескольких странах, причем Республика Корея сообщила о самой высокой доле - 25,9% в 2020 году по сравнению с 20,8% годом ранее.
Между тем, согласно последним имеющимся оценкам, мировые продажи в сфере электронной коммерции в 2019 году подскочили до 26,7 триллиона долларов, что на 4% больше, чем в 2018 году.
Сюда входят продажи между предприятиями (B2B) и бизнес-потребителям (B2C), что эквивалентно 30% мирового валового внутреннего продукта (ВВП) в этом году.
"Эти статистические данные показывают растущее значение онлайн-активности. Они также указывают на необходимость того, чтобы страны, особенно развивающиеся, обладали такой информацией, когда они восстанавливают свою экономику после пандемии COVID-19", - отметила директор ЮНКТАД по технологиям и логистике Шамика Сириманне.
Согласно отчету, пандемия привела к смешанным результатам ведущих компаний электронной коммерции B2C в 2020 году.
Данные по 13 ведущим фирмам электронной коммерции, 11 из которых находятся в Китае и США, показали заметное изменение состояния компаний-платформ, предлагающих такие услуги, как вызов такси и путешествия, которые показали резкое снижение валового стоимости товаров (GMV).
Китайская компания Alibaba по-прежнему возглавляет рейтинг GMV, за ней следует Amazon в Соединенных Штатах.
Несмотря на спад в сервисных компаниях, общий GMV для 13 ведущих компаний электронной коммерции B2C вырос на 20,5% до 2,9 трлн долларов в 2020 году, опередив рост на 17,9% в 2019 году.
Дополнение
В Украине в течение 2020 года продолжали увеличиваться безналичные платежи с использованием платежных карточек. При этом количество бесконтактных оплат и операций с использованием NFC-технологии почти удвоилось в торговой сети.