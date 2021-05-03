Пандемия спровоцировала бум онлайн-продаж: рост на 19%

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 15733 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 113011 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 168657 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 171688 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 254345 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 296466 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 154559 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142546 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 254684 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126154 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 170288 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

3 марта, 08:22 • 155339 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 187155 просмотра
Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

3 марта, 09:06 • 52446 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 155273 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 296470 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 254688 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 411259 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 377695 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 361477 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 155273 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 187155 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 170288 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 254352 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 168766 просмотра
Актуальное
Пандемия спровоцировала бум онлайн-продаж: рост на 19%

Пандемия спровоцировала бум онлайн-продаж: рост на 19%

Киев  •  УНН

 • 23654 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Интернет-продажи составили почти пятую часть общего розничного товарооборота в прошлом году на фоне того, как ограничения для борьбы с распространением пандемии коронавируса спровоцировали бум электронной торговли. Об этом со ссылкой на исследование ООН сообщает УНН.

Детали

Согласно оценкам Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованном 3 мая, резкий рост электронной коммерции на фоне ограничений увеличил долю розничных онлайн-продаж в общем объеме розничных продаж с 16% до 19% в 2020 году.

Согласно отчету, розничные онлайн-продажи заметно выросли в нескольких странах, причем Республика Корея сообщила о самой высокой доле - 25,9% в 2020 году по сравнению с 20,8% годом ранее.

Между тем, согласно последним имеющимся оценкам, мировые продажи в сфере электронной коммерции в 2019 году подскочили до 26,7 триллиона долларов, что на 4% больше, чем в 2018 году.

Сюда входят продажи между предприятиями (B2B) и бизнес-потребителям (B2C), что эквивалентно 30% мирового валового внутреннего продукта (ВВП) в этом году.

"Эти статистические данные показывают растущее значение онлайн-активности. Они также указывают на необходимость того, чтобы страны, особенно развивающиеся, обладали такой информацией, когда они восстанавливают свою экономику после пандемии COVID-19", - отметила директор ЮНКТАД по технологиям и логистике Шамика Сириманне.

Согласно отчету, пандемия привела к смешанным результатам ведущих компаний электронной коммерции B2C в 2020 году.

Данные по 13 ведущим фирмам электронной коммерции, 11 из которых находятся в Китае и США, показали заметное изменение состояния компаний-платформ, предлагающих такие услуги, как вызов такси и путешествия, которые показали резкое снижение валового стоимости товаров (GMV).

Китайская компания Alibaba по-прежнему возглавляет рейтинг GMV, за ней следует Amazon в Соединенных Штатах.

Несмотря на спад в сервисных компаниях, общий GMV для 13 ведущих компаний электронной коммерции B2C вырос на 20,5% до 2,9 трлн долларов в 2020 году, опередив рост на 17,9% в 2019 году.

Дополнение

В Украине в течение 2020 года продолжали увеличиваться безналичные платежи с использованием платежных карточек. При этом количество бесконтактных оплат и операций с использованием NFC-технологии почти удвоилось в торговой сети.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы