Пандемія: ще понад 40 тисяч випадків COVID-19 виявили у Бразилії, у країні майже 2,5 млн хворих

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Бразилії збільшилася за добу більш ніж на 40 тисяч, померли ще понад 900 осіб, повідомляє Міністерство охорони здоров’я країни, передає УНН.

За даними міністерства охорони здоров’я, медики в Бразилії за останні 24 години зареєстрували 40 816 нових випадків захворювання та 921 летальний результат.

Днем раніше ці показники становили 23 284 і 614 відповідно.

За весь час поширення інфекції в Бразилії виявили 2 483 191 випадок зараження, 88 539 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 померли. Одужали 1 721 560 осіб.

Відзначимо, що згідно з даними місцевого телеканалу Globo — в країні 2 484 649 інфікованих, з них 88 634 загиблих. За даними ВООЗ — в країні 2 419 091 випадків захворювання, 87 004 з яких — летальні.

Всесвітня організація охорони здоров’я 11 березня оголосила спалах нової коронавірусної інфекції COVID-19 пандемією.

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