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Пандемия: еще более 40 тысяч случаев COVID-19 обнаружили в Бразилии, в стране почти 2,5 млн больных

Киев  •  УНН

 • 11701 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки более чем на 40 тысяч, скончались еще свыше 900 человек, сообщает Министерство здравоохранения страны, передает УНН.

По данным минздрава, медики в Бразилии за последние 24 часа зарегистрировали 40 816 новых случаев заболевания и 921 летальный исход.

Днем ранее эти показатели составляли 23 284 и 614 соответственно.

За все время распространения инфекции в Бразилии выявили 2 483 191 случай заражения, 88 539 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались. Выздоровели 1 721 560 человек.

Отметим, что согласно данным местного телеканала Globo — в стране 2 484 649 инфицированных, из них 88 634 погибших. По данным ВОЗ — в стране 2 419 091 случаев заболевания, 87 004 из которых — летальные.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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