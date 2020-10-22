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Пандемія, розчарування і погода: політолог розповів, що може вплинути на явку виборців

Пандемія, розчарування і погода: політолог розповів, що може вплинути на явку виборців

Київ • УНН

 • 26304 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На явку людей на місцевих виборах може вплинути пандемія коронавірусу – це головний чинник. Також люди можуть не прийти через розчарування та погану погоду. Про це в коментарі УНН розповів політолог Володимир Фесенко.

“Щодо явки на виборах – думаю, буде менша, ніж у 2015 році. Перш за все внаслідок епідемії. Я думаю, що це головний чинник, який буде впливати, особливо в областях, містах і районах, які опинилися в "червоній" зоні. І думаю, що розчарування і важкість визначення теж відштовхне частину виборців від голосування”, - сказав Фесенко.

За його словами, якщо зазвичай на місцевих виборах явка становить близько половини зареєстрованих виборців, то в цьому році вона може знизитися до 40%. Також явка буде різнитися по регіонах і по містах, у сільській місцевості вона буде вищою.

“А далі все залежить від специфіки регіону, наскільки конкретно попрацюють певні політичні сили на місцях. Отака ситуація з явкою. І погода, до речі, може впливати. Якщо дуже погана погода, то явка може бути меншою. Влітку це може бути неявка, бо багато відпочиваючих. А восени, якщо дуже погана погода, то трохи це зможе зменшити”, - додав політолог.

Як відомо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

За даними дослідження, українців, готових взяти участь у місцевих виборах, навіть якщо ситуація з поширенням коронавірусу погіршиться, побільшало до 51%.

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