Пандемія: попри загальне невдоволення роботою уряду у часи COVID-19 - рейтинг прем'єра Японії зріс

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Рівень підтримки прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе виріс на 2,1 процентних пункти, до 38,8%, незважаючи на загальне невдоволення тим, як уряд країни справляється з триваючою епідемією коронавірусної інфекції, свідчать дані дослідження агентства Kyodo, пише УНН.

Зокрема, 66,4% респондентів вважають, що влада повинна знову ввести режим надзвичайного стану на фоні різкого зростання кількості нових заражень. Раніше на цьому тижні генеральний секретар японського уряду Йосіхіде Суга заявив, що уряд не вважає за необхідне негайно відновлювати режим НС.

Невдоволення викликали і плани влади щодо старту кампанії на підтримку внутрішнього туризму Go To Travel, в рамках якої передбачається виділення компенсації в половину вартості на проживання та транспорт. Незважаючи на те, що влада вже прийняла рішення про виключення Токіо з програми, 62,7% опитаних вважають, що кампанію варто відкласти повністю.

Переважна більшість респондентів, як і місяць раніше, висловилися за повторне перенесення або повне скасування Олімпійських ігор у Токіо, запланованих на літо 2021 року. Зокрема, 36,4% вважають, що Ігри необхідно відкласти, а 33,7% — скасувати повністю.

Загальний рівень невдоволення урядом під керівництвом прем’єр-міністра Абе незначно знизився в порівнянні з показником минулого місяця — до 48,5%.

Дослідження громадської думки проводилося по телефону з п’ятниці по неділю. В опитуванні взяло участь 1041 осіб.

Варто відзначити, що за даними Університету Джонса Хопкінса, в Японії зафіксовані 25 274 випадки COVID-19, 986 з них — летальні.

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