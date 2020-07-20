Пандемия: несмотря на общее недовольство работой правительства во времен COVID-19 - рейтинг премьера Японии вырос

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 75771 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104794 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109696 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 138036 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112139 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133781 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102485 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102651 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104903 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102207 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Пандемия: несмотря на общее недовольство работой правительства во времен COVID-19 - рейтинг премьера Японии вырос

Пандемия: несмотря на общее недовольство работой правительства во времен COVID-19 - рейтинг премьера Японии вырос

Киев  •  УНН

 • 11177 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Уровень поддержки премьер-министра Японии Синдзо Абэ вырос на 2,1 процентных пункта, до 38,8%, несмотря на общее недовольство тем, как правительство страны справляется с продолжающейся эпидемией коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные исследования агентства Kyodo, пишет УНН.

В частности, 66,4% респондентов считают, что власти должны вновь ввести режим чрезвычайного положения на фоне резкого роста числа новых заражений. Ранее на этой неделе генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что правительство не считает необходимым немедленно возобновлять режим ЧС.

Недовольство вызвали и планы властей по старту кампании в поддержку внутреннего туризма Go To Travel, в рамках которой предполагается выделение компенсации в половину стоимости на проживание и транспорт. Несмотря на то, что власти уже приняли решение об исключении Токио из программы, 62,7% опрошенных полагают, что кампанию стоит отложить полностью.

Подавляющее большинство респондентов, как и месяц ранее, высказались за повторный перенос или полную отмену Олимпийских игр в Токио, намеченных на лето 2021 года. В частности, 36,4% полагают, что Игры необходимо отложить, а 33,7% — отменить полностью.

Общий уровень недовольства правительством под руководством премьер-министра Абэ незначительно снизился по сравнению с показателем прошлого месяца — до 48,5%.

Исследование общественного мнения проводилось по телефону с пятницы по воскресенье. В опросе принял участие 1041 человек.

Стоит отметить, что по данным Университета Джонса Хопкинса, в Японии зафиксированны 25 274 случая COVID-19, 986 из них — летальны.

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