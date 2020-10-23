Пандемія: названо новий ймовірний наслідок інфікування COVID-19 - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Одним з наслідків коронавірусної інфекції поряд з порушенням нюху, кашлем і стомлюваністю може бути і випадання волосся. До такого висновку прийшли співробітники японського Національного центру глобальної охорони здоров’я і медицини. Статтю з результатами їх дослідження прийняв до публікації науковий журнал Open Forum Infectious Diseases, коротко про це пише NHK, передає УНН.
В ході дослідження вчені відстежували стан 63 осіб, які заразилися коронавірусом нового типу з лютого по червень. Всі вони одужали і були виписані з лікарні. Згодом дослідники опитували цих людей, щоб зрозуміти, наскільки довго зберігаються ті чи інші наслідки хвороби.
Частина респондентів зазначала у себе вже відомі науці наслідки COVID-19 — втрату нюху, кашель, задишку, втомлюваність. Але у 14 респондентів — 9 чоловіків і 5 жінок — проявився досить незвичайний ефект. За їхніми словами, через два місяці після появи симптомів хвороби у них почало випадати волосся.
У п’ятьох волосся перестали випадати протягом наступних двох з половиною місяців. У дев’яти учасників опитування цей процес тривав. При цьому випадання волосся вперше зафіксували у них незадовго до проведення дослідження, підкреслює NHK.
“Ймовірно, описане могло стати наслідком психологічного стресу через тривале лікування захворювань, викликаних коронавірусом. У зв’язку з цим ми плануємо провести додаткове дослідження, щоб встановити причину цих явищ”, — уклав один з авторів роботи Син’ітіро Моріока.