Пандемія: названо новий ймовірний наслідок інфікування COVID-19 - дослідження

В ході дослідження вчені відстежували стан 63 осіб, які заразилися коронавірусом нового типу з лютого по червень. Всі вони одужали і були виписані з лікарні. Згодом дослідники опитували цих людей, щоб зрозуміти, наскільки довго зберігаються ті чи інші наслідки хвороби.

Частина респондентів зазначала у себе вже відомі науці наслідки COVID-19 — втрату нюху, кашель, задишку, втомлюваність. Але у 14 респондентів — 9 чоловіків і 5 жінок — проявився досить незвичайний ефект. За їхніми словами, через два місяці після появи симптомів хвороби у них почало випадати волосся.

У п’ятьох волосся перестали випадати протягом наступних двох з половиною місяців. У дев’яти учасників опитування цей процес тривав. При цьому випадання волосся вперше зафіксували у них незадовго до проведення дослідження, підкреслює NHK.

“Ймовірно, описане могло стати наслідком психологічного стресу через тривале лікування захворювань, викликаних коронавірусом. У зв’язку з цим ми плануємо провести додаткове дослідження, щоб встановити причину цих явищ”, — уклав один з авторів роботи Син’ітіро Моріока.