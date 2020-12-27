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Пандемія: МОЗ Франції не виключає посилення карантину через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Уряд Франції не виключають введення третього режиму самоізоляції в разі погіршення епідемічної ситуації в країні. Про це заявив у неділю голова МОЗ республіки Олів’є Веран в інтерв’ю газеті Le Journal du Dimanche, пише УНН.

Пандемія: МОЗ Франції не виключає посилення карантину через COVID-19

“Ми не виключаємо запровадження заходів, які можуть бути необхідні для захисту населення від коронавірусу”, — сказав він. “Це не означає, що рішення прийнято, але ми спостерігаємо за розвитком ситуації щогодини”, — заявив міністр.

Веран зазначив, що “в середньому у Франції виявляється близько 15 тис. випадків зараження коронавірусом у день, в той час як раніше йшлося про зниження цього показника до 11 тис”. “Мета знизити кількість випадків інфікування до 5 тис. у день відсувається”, — підкреслив він. “Навантаження на систему охорони здоров’я залишається високою — щодня в госпіталі потрапляють близько 1,5 тис. осіб. Ми готові вжити необхідних заходів у разі погіршення обстановки”, — сказав міністр.

За його словами, особливу тривогу викликає ситуація, що склалася в регіонах Гранд-Ест, Бургундія — Франш-Конте і в департаменті Приморські Альпи, в тому числі в Ніцці. “У цих областях спостерігається зростання захворюваності серед літніх людей”, — вказав Веран.

З 15 грудня у Франції в зв’язку з пандемією коронавірусу діє комендантська година з 20:00 до 06:00 за паризьким часом. Вона прийшла на зміну режиму карантину, який був введений в кінці жовтня через зростання випадків зараження COVID-19. Перший режим самоізоляції діяв у Франції з березня по травень.

Згідно з останніми даними органів охорони здоров’я республіки, кількість жертв епідемії у Франції досягла 62 573. Всього з початку пандемії в країні було виявлено 2 550 864 випадки зараження.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Франції 2 505 074 випадків захворювання, 62 051 людина загинула.

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