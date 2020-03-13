Пандемія коронавірусу: UEFA призупинив розіграш Ліги чемпіонів і Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) переніс на невизначений термін розіграш Ліги чемпіонів і Ліги Європи у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу COVID-19. Також припинені матчі чемпіонату Німеччини і Франції з футболу, пише УНН.
“У світлі подій, пов’язаних з поширенням COVID-19 в Європі і відповідних рішень, прийнятих урядами різних країн, усі клубні змагання UEFA, заплановані на наступний тиждень, відкладаються”, — йдеться в пресрелізі UEFA.
З тієї ж причини призупинено проведення матчів чемпіонату Німеччини з футболу до 2 квітня, повідомила Німецька футбольна ліга (DFL). DFL планує до завершити сезон чемпіонату до літа.
Також на невизначений термін призупинено чемпіонат Франції. “Як зазначив учора президент (Емманюель Макрон), інтереси суспільства повинні бути понад усе. Сьогодні необхідно терміново перемогти епідемію, захистити найбільш вразливих і уникнути поширення”, — йдеться на офіційному сайті Ліги 1.
Додамо, кількість померлих від COVID-19 в Італії стрімко перевищила 1 тисячу осіб, понад 15 тисяч — інфіковані.