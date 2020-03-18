Пандемія коронавірусу: у Верховній Раді зробили заяву щодо виявлення COVID-19 у нардепа
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Пресслужба Апарату Верховної Ради України опублікувала заяву щодо виявлення коронавірусної інфекції COVID-19 у одного з нардепів, пише УНН з посиланням на відповідне повідомлення.
“Відповідно до інформації Міністерства охорони здоров’я України щодо підозри на наявність коронавірусу в одного із народних депутатів України повідомляємо, що на даний момент медики проводять усі необхідні дослідження та епідемічне розслідування”, — вказали у ВР.
На даний момент народний депутат знаходиться у самоізоляції.
Апарат Верховної Ради України у координації з Міністерством охорони здоров’я України вживає усіх необхідних заходів, які передбачені протоколом.
Співробітники Міністерства охорони здоров’я вже прибули до Верховної Ради України для проведення необхідних дій.
“Повідомляємо, що зараз встановлюються всі особи, які контактували з народним депутатом Сергієм Шаховим, для проведення необхідних тестів. Додатково будуть проведені санітарно-епідеміологічні заходи у тих комітетах, в роботі яких брав участь політик”, — додали у апараті ВРУ.
Нагадаємо, у МОЗ підтвердили, що коронавірусом інфікувався один із нардепів ВР