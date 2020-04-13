Пандемія коронавірусу: у Німеччині назвали найбільш постраждалі від COVID-19 регіони країни
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Кількість заражених коронавірусом у Німеччині досягла 123 016 осіб, повідомляє Інститут Роберта Коха, зазначає УНН з посиланням на відповідну публікацію.
За добу зафіксовано 2 537 нових випадків захворювання. Кількість померлих зросла на 126 людей і тепер становить 2 799 осіб.
Найбільше хворих зареєстровано в Баварії (33 015), Північній Рейн — Вестфалії (24 883), Баден-Вюртемберзі (24 570). У Берліні відзначено 4 601 випадок захворювання.
Інститут Роберта Коха веде статистику захворюваності по країні, але його дані публікуються раз на добу і відрізняються від даних ЗМІ, які ведуть свій підрахунок. Керівництво інституту пояснило ці розбіжності “тимчасовим багом” і необхідністю зводити воєдино офіційні звіти регіональних відомств.
Як зазначив раніше Крістіан Дростен, який очолює відділення вірусології в знаменитій берлінській клініці Шаріте, він же — один з головних медичних консультантів уряду Німеччини, в інтерв’ю виданню Die Zeit — в Німеччині вдалося розпізнати спалах на дуже ранньому етапі: на дві-три тижні раніше, ніж у деяких сусідніх країнах. Це вдалося завдяки масштабній діагностиці.
Звернення Федерального президента Німеччини Франк-Вальтера Штайнмаєра у зв’язку з ситуацією навколо COVID-19, 11 квітня 2020 року: