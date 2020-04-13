Пандемия коронавируса: в Германии назвали наиболее пострадавшие от COVID-19 регионы страны
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Количество зараженных коронавируса в Германии достигла 123 016 человек, сообщает Институт Роберта Коха, отмечает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.
За сутки зафиксировано 2 537 новых случаев заболевания. Количество умерших возросло на 126 человек и теперь составляет 2 799 человек.
Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (33 015), Северной Рейн — Вестфалии (24 883), Баден-Вюртемберге (24 570). В Берлине отмечено 4 601 случай заболевания.
Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснил эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.
Как отметил ранее Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на две-три недели раньше, чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.
Обращение Федерального президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в связи с ситуацией вокруг COVID-19, 11 апреля 2020 года: