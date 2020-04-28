Пандемія коронавірусу: у Німеччині COVID-19 інфікувалися понад 156 тисяч осіб, 5913 - померли
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Кількість заражених коронавірусом у Німеччині досягла 156 337 осіб, повідомляє Інститут Роберта Коха, зазначає УНН з посиланням на відповідну публікацію.
За добу зафіксовано 1 144 нових випадків захворювання. Кількість померлих тепер становить 5 913 осіб.
Найбільше хворих зареєстровано в Баварії (41 406), Північній Рейн — Вестфалії (32 184), Баден-Вюртемберзі (31 196). У Берліні відзначено 5 669 випадків захворювання.
Інститут Роберта Коха веде статистику захворюваності по країні, але його дані публікуються раз на добу і відрізняються від даних ЗМІ, які ведуть свій підрахунок. Керівництво інституту пояснило ці розбіжності “тимчасовим багом” і необхідністю зводити воєдино офіційні звіти регіональних відомств.
Від 23 квітня Інститут Коха (RKI) почав використовувати інфографіку на базі системи дослідницького Університету Джонса Хопкінса.
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Як зазначив раніше Крістіан Дростен, який очолює відділення вірусології в знаменитій берлінській клініці Шаріте, він же — один з головних медичних консультантів уряду Німеччини, в інтерв’ю виданню Die Zeit — в Німеччині вдалося розпізнати спалах на дуже ранньому етапі: на два-три тижні раніше, ніж у деяких сусідніх країнах. Це вдалося завдяки масштабній діагностиці.
Зазначимо, що нещодавно канцлерка Німеччини Ангела Меркель на прес-конференції представила концепцію виходу країни з режиму ізоляції, викликаного пандемією коронавірусу. Влада відстежуватиме ситуацію і кожні два тижні в разі необхідності коригуватиме стратегію.