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Пандемія коронавірусу: у Львівській області перевірять ще 11 підозр на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. В Львівській області з підозрою на коронавірусну інфекцію з’явилось ще 11 пацієнтів, пише УНН з посиланням на повідомлення Львівської ОДА.

Про це повідомляє лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко.

“Пацієнти з міста Львова, Турківського та Сколівського районів. Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні — 44 особи. На самоізоляції знаходяться 18 осіб. За увесь час виписано — 11 пацієнтів”, — вказали у ОДА.

Стан усіх хворих -середньої важкості або близький до задовільного.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 73 особи.

За результатами тестів у 6 осіб — грип. Ще 4 результати тестів — від’ємні. За увесь час в сумі у 10 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 62 особи. У одного пацієнта — позитивний результат тесту на коронавірус. Очікуються результати контрольного тесту.

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