Пандемия коронавируса: во Львовской области проверят еще 11 подозрений на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию появилось еще 11 пациентов, пишет УНН со ссылкой на сообщение Львовской ОГА.
Об этом сообщает врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный специалист департамента здравоохранения облгосадминистрации по эпидемиологии Наталья Тимко.
“Пациенты из города Львова, Турковского и Сколевского районов. Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице — 44 человека. На самоизоляции находятся 18 человек. За все время выписано — 11 пациентов”, — указали в ОГА.
Состояние всех больных -средней тяжести или близкое к удовлетворительному.
Всего на Львовщине за все время с подозрением COVID-19 обратилось 73 человека.
По результатам тестов в 6 человек — гриппом. Еще 4 результаты тестов — отрицательные. За все время в сумме у 10 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.
По состоянию на сейчас, на Львовщине с подозрением на коронавирус является 62 человека. У одного пациента — положительный результат теста на коронавирус. Ожидаются результаты контрольного теста.