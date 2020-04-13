Пандемія коронавірусу: темпи COVID-19 в Іспанії йдуть на спад, загалом понад 17 тисяч жертв та 169 тисяч хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 517 осіб, загалом загинули понад 17,4 тисяч осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.
Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, вже сягнула більше 169 тисяч людей, в тому числі за останню добу виявили 3 477 нових випадків інфікування.
З початку епідемії померли 17 489 людей (в тому числі за добу — 517, показник знизився у порівнянні з минулим днем), а 64 727 повністю одужали. Кількість людей, які перебувають на інтенсивній терапії МОЗ Іспанії перестав публікувати, оскільки не всі автономні громади повідомили однакові цифри.
Найбільша кількість інфікованих — в Мадриді (47,1 тисяч осіб) і Каталонія (34,7 тисяч). Багато інфікованих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (95 випадків) і Мелілья (101 випадок).
Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 13 квітня:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 13 de abril:
Confirmados 169.496
Fallecidos 17.489
Curados 64.727
Toda la información en @sanidadgob
y en: https://t.co/GH8nqIFQ4l#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/um3sWxpP7c
Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:
Польовий госпіталь для інфікованих COVID-19 у Мадриді:
Ситуація у Барселоні:
Ситуація у міському транспорті Мадрида: