Пандемия коронавируса: темпы COVID-19 в Испании идут на убыль, всего более 17 тысяч жертв и 169 тысяч больных
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составила за последние сутки — 517 человек, в общем погибли более 17,4 человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.
Общее количество заразившихся коронавируса, уже достигла более 169 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 3 477 новых случаев инфицирования.
С начала эпидемии умерли 17 489 человек (в том числе за сутки — 517, показатель снизился по сравнению с прошлым днем), а 64 727 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестал публиковать, поскольку не все автономные общины сообщили одинаковые цифры.
Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (47,1 тысяч человек) и Каталония (34,7 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (95 случаев) и Мелилья (101 случай).
Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 13 апреля:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 13 de abril:
Confirmados 169.496
Fallecidos 17.489
Curados 64.727
Toda la información en @sanidadgob
y en: https://t.co/GH8nqIFQ4l # COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/um3sWxpP7c
Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:
Полевой госпиталь для инфицированных COVID-19 в Мадриде:
Ситуация в Барселоне:
Ситуация в городском транспорте Мадрида: