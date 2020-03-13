Пандемія коронавірусу: перший випадок інфікування COVID-19 зафіксовано у Ленінградській області РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Перший випадок зараження новою коронавірусною інфекцією виявили у мешканки Ленінградської області, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.
Відзначається, що мешканка Кудрово раніше повернулася з Італії. Її доставили до Боткінської лікарні Петербурга.
Влада регіону також додала, що жінка перебуває в задовільному стані. Найближчим часом, за даними обласного уряду, служби ЖКГ проведуть дезінфекцію в під’їзді, де проживає інфікована.
Додамо, у Петербурзі і Ленінградській області введуть режим підвищеної готовності через пандемію коронавірусної інфекції, повідомляється на сайтах адміністрацій двох регіонів.
У повідомленні адміністрації Ленобласті сказано, що під час “режиму підвищеної готовності до ліквідації надзвичайних ситуацій” серед іншого буде обмежена чисельність масових заходів.
В інших регіонах Росії, де діє режим підвищеної готовності через коронавірус, наприклад, в Москві і Підмосков’ї, заборонили проводити масові заходи за участю понад п’ять тисяч осіб.
Раніше повідомлялося, що кількість осіб, інфікованих COVID-19 у РФ, зросла до 34.