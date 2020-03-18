Пандемія коронавірусу: організатори відклали ЧЄ з художньої гімнастики у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Європейський гімнастичний союз оголосив про відкладення чемпіонату Європи з художньої гімнастики, який мав пройти у Києві, передає УНН з посиланням на сайт союзу.
“Нашою головною турботою завжди є безпека і благополуччя гімнасток, їх оточення, уболівальників і наших партнерів. З огляду на нинішню ситуацію, ми вважаємо, що відстрочка цих важливих подій є найкращим варіантом”, — наголосив президент “UEG” Фаріда Гаібова.
Європейська першість у Києві мала відбутися з 21 до 24 травня у Києві.
Зазначимо, що також відкладено проведення ЧЄ по спортивній гімнастиці серед жінок у Парижі, ЧЄ зі стрибків на батуті у Гетеборгу та ЧЄ по спортивній гімнастиці серед чоловіків в Баку.