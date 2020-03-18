Пандемия коронавируса: организаторы отложили ЧЕ по художественной гимнастике в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Европейский гимнастический союз объявил об отложении чемпионата Европы по художественной гимнастике, который должен был пройти в Киеве, передает УНН со ссылкой на сайт союза.
“Нашей главной заботой всегда является безопасность и благополучие гимнасток, их окружение, болельщиков и партнеров. Учитывая нынешнюю ситуацию, мы считаем, что отсрочка этих важных событий является наилучшим вариантом”, — отметил президент “UEG” Фарида Гаибов.
Европейское первенство в Киеве должно было состояться с 21 по 24 мая в Киеве.
Отметим, что также отложено проведение ЧЕ по спортивной гимнастике среди женщин в Париже, ЧЕ по прыжкам на батуте в Гетеборге и ЧЕ по спортивной гимнастике среди мужчин в Баку.