Пандемія коронавірусу: на даний момент від COVID-19 у Німеччині померли 6,2 тисячі осіб, майже 160 тисяч - хворі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Кількість заражених коронавірусом у Німеччині досягла 159 119 осіб, повідомляє Інститут Роберта Коха, зазначає УНН з посиланням на відповідну публікацію.
За добу зафіксовано 1 478 нових випадків захворювання. Кількість померлих тепер становить 6 288 осіб.
Найбільше хворих зареєстровано в Баварії (42 080), Північній Рейн — Вестфалії (32 687), Баден-Вюртемберзі (31 609). У Берліні відзначено 5 827 випадків захворювання.
Інститут Роберта Коха веде статистику захворюваності по країні, але його дані публікуються раз на добу і відрізняються від даних ЗМІ, які ведуть свій підрахунок. Керівництво інституту пояснило ці розбіжності “тимчасовим багом” і необхідністю зводити воєдино офіційні звіти регіональних відомств.
Від 23 квітня Інститут Коха (RKI) почав використовувати інфографіку на базі системи дослідницького Університету Джонса Хопкінса.
Брифінг RKI щодо ситуації з COVID-19 у Німеччині:
Центр "нічного життя" Гамбурга - вулиця Репербан під час пандемії:
Як зазначив раніше Крістіан Дростен, який очолює відділення вірусології в знаменитій берлінській клініці Шаріте, він же — один з головних медичних консультантів уряду Німеччини, в інтерв’ю виданню Die Zeit — в Німеччині вдалося розпізнати спалах на дуже ранньому етапі: на два-три тижні раніше, ніж у деяких сусідніх країнах. Це вдалося завдяки масштабній діагностиці.
Зазначимо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель на прес-конференції представила концепцію виходу країни з режиму ізоляції, викликаного пандемією коронавірусу. Влада відстежуватиме ситуацію і кожні два тижні в разі необхідності коригуватиме стратегію.