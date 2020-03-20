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Пандемія коронавірусу: мерію у Києві підсвітили кольорами італійського прапору

Пандемія коронавірусу: мерію у Києві підсвітили кольорами італійського прапору

Київ • УНН

 • 15290 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Київську мерію в п'ятницю ввечері підсвітили кольорами італійського прапору на знак солідарності та підтримки Італії у боротьбі з коронавірусом. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, передає УНН.

"Друзі! Київ розпочав акцію на підтримку Італії. Багато хто з вас міг бачити, що ми встановили вздовж Хрещатика прапорці України та Італії. А відсьогодні три вечори – з п'ятниці до неділі - будівля мерії підсвічуватиметься у кольори італійського прапору. - На знак солідарності наших країн у боротьбі з пандемією, яку долає сьогодні світ", - зазначив Кличко.

Він зауважив, що ситуація в Італії - трагічна. І при цьому італійські лікарі, рятувальні служби показують сьогодні справжню відвагу і непохитність у виконанні своєї професійної місії.

"Ми хочемо висловити свою підтримку Італії, свою підтримку італійському народу! Resisti, Italia!" - зазначив Віталій Кличко.

Разом з тим, Посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа наголосив на важливості відносин і діалогу між Італією та Україною в протистоянні розповсюдженню коронавірусу. Він зауважив, що Італія виконує сьогодні провідну роль у подоланні надзвичайної ситуації на світовому рівні. Саме тому Італія ділиться напрацьованим досвідом з іншими країнами світу, зокрема, і з Україною.

"Місто Київ та Посольство Італії об'єднують зусилля з метою засвідчити солідарність між Україною та Італією у вжитті надзвичайних заходів у протистоянні з пандемією. Про це свідчить також і те, що будівля київської мерії підсвічена на знак підтримки кольорами Італії! Подібні ініціативи нам сьогодні дуже необхідні. Бо наша країна працює безперестанку, з відвагою та рішучістю борючись з безпрецедентною кризою. Разом ми впораємось!, - наголосив Посол Італії в Україні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте. Глава держави висловив співчуття у зв’язку з жахливими масштабами пандемії коронавірусу в Італії, яка забрала життя понад трьох тисяч італійських громадян.

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