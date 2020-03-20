Пандемія коронавірусу: мерію у Києві підсвітили кольорами італійського прапору

КИЇВ. 20 березня. УНН. Київську мерію в п'ятницю ввечері підсвітили кольорами італійського прапору на знак солідарності та підтримки Італії у боротьбі з коронавірусом. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, передає УНН.