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Пандемия коронавируса: мэрию в Киеве подсветили цветами итальянского флага

Пандемия коронавируса: мэрию в Киеве подсветили цветами итальянского флага

Киев  •  УНН

 • 15289 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Киевскую мэрию в пятницу вечером подсветили цветами итальянского флага в знак солидарности и поддержки Италии в борьбе с коронавирусом. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает УНН.

"Друзья! Киев начал акцию в поддержку Италии. Многие из вас мог видеть, что мы установили вдоль Крещатика флажки Украины и Италии. А с сегодняшнего дня три вечера - с пятницы по воскресенье - здание мэрии будет подсвечено в цвета итальянского флага. В знак солидарности наших стран в борьбе с пандемией, которую преодолевает сегодня мир", - отметил Кличко.

Он отметил, что ситуация в Италии - трагическая. И при этом итальянские врачи, спасательные службы показывают сегодня настоящую отвагу и стойкость в выполнении своей профессиональной миссии.

"Мы хотим выразить свою поддержку Италии, свою поддержку итальянскому народу! Resisti, Italia!" - отметил Виталий Кличко.

Вместе с тем, посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия подчеркнул важность отношений и диалога между Италией и Украиной в противостоянии распространению коронавируса. Он отметил, что Италия выполняет сегодня ведущую роль в преодолении чрезвычайной ситуации на мировом уровне. Именно поэтому Италия делится наработанным опытом с другими странами мира, в том числе и с Украиной.

"Город Киев и Посольство Италии объединяют усилия с целью засвидетельствовать солидарность между Украиной и Италией в принятии чрезвычайных мер в противостоянии с пандемией. Об этом свидетельствует также и то, что здание киевской мэрии подсвечено в знак поддержки цветами Италии! Подобные инициативы нам сегодня очень необходимы. Потому что наша страна работает непрерывно, с отвагой и решительностью борясь с беспрецедентной кризисом. Вместе мы справимся!" - отметил Посол Италии в Украине.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте. Глава государства выразил соболезнования в связи с ужасными масштабами пандемии коронавируса в Италии, которая унесла жизни более трех тысяч итальянских граждан.

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