Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 в Іспанії зросла до 17 147 осіб, померли - 767 людей

КИЇВ. 19 березня. УНН. Щонайменше 17 147 випадків зараження новим коронавірусом зафіксовано в Іспанії з початку поширення інфекції в країні. Такі дані навів у четвер директор Центру координації та надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я при МОЗ королівства Фернандо Сімон, пише УНН з посиланням на видання El Pais.