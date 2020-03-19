Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 в Іспанії зросла до 17 147 осіб, померли - 767 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Щонайменше 17 147 випадків зараження новим коронавірусом зафіксовано в Іспанії з початку поширення інфекції в країні. Такі дані навів у четвер директор Центру координації та надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я при МОЗ королівства Фернандо Сімон, пише УНН з посиланням на видання El Pais.
Кількість загиблих зросла до 767 — тобто за минулу добу померло 209 людей. Найбільше постраждав від вірусу Мадрид: там 6 777 заражених та 498 померлих. У реанімації наразі перебувають 939 осіб.
Кількість тих, хто видужав, склала 1 107 осіб — тобто за добу вилікувалось 26 людей.
Іспанія займає четверте місце за кількістю смертних випадків у світі після Китаю, Італії та Ірану.
Перший випадок зараження коронавірусів в Іспанії був зафіксований 31 січня, кількість інфікованих різко почала рости після виявлення локального спалаху в Італії. 14 березня Рада міністрів королівства схвалила введення режиму підвищеної готовності через поширення коронавірусу нового типу. Це передбачає обмеження пересування жителів по всій країні, крім випадків крайньої необхідності. Режим буде діяти протягом 15 днів, однак потім може бути продовжений при схваленні парламенту.
Брифінг Центру координації та надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я при МОЗ Іспанії:
Мешканці Іспанії під час пандемії COVID-19: