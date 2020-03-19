Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в Испании выросла до 17 147 людей, умерло - 767 человек

КИЕВ. 19 марта. УНН. По меньшей мере 17 147 случаев заражения новым коронавируса зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Такие данные привел в четверг директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон, пишет УНН со ссылкой на издание El Pais.