Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в Испании выросла до 17 147 людей, умерло - 767 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. По меньшей мере 17 147 случаев заражения новым коронавируса зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Такие данные привел в четверг директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон, пишет УНН со ссылкой на издание El Pais.
Число погибших возросло до 767 — то есть за прошедшие сутки умерло 209 человек. Больше всего пострадал от вируса Мадрид: там 6 777 зараженных и 498 умерших. В реанимации сейчас находятся 939 человек.
Количество тех, кто выздоровел, составило 1 107 человек — то есть за сутки излечилось 26 человек.
Испания занимает четвертое место по количеству смертных случаев в мире после Китая, Италии и Ирана.
Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, количество инфицированных резко начала расти после обнаружения локальной вспышки в Италии. 14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничения передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.
Брифинг Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве Испании:
Жители Испании во время пандемии COVID-19: