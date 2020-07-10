Пандемія коронавірусу: Італія заборонила в'їзд із 13 країн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца підписав постанову, яка "забороняє в'їзд людей, які прибувають із країн, схильних до ризику", через побоювання нового спалаху коронавірусу, передає УНН із посиланням на ANSA.
"Пандемія знаходиться у найгострішій фазі в усьому світі. Ми не можемо марно жертвувати італійським народом в останні кілька місяців", - сказав Сперанца.
Постанова поширюється на 13 країн. До списку увійшли: Вірменія, Бахрейн, Бангладеш, Бразилія, Боснія і Герцеговина, Чилі, Кувейт, Північна Македонія, Молдова, Оман, Панама, Перу і Домініканська Республіка.
Як повідомлялося в УНН, напередодні Естонія тимчасово заборонила польоти з України.