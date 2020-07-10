Пандемия коронавируса: Италия запретила въезд из 13 стран
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал постановление, которое "запрещает въезд людей, прибывающих из стран, подверженных риску", из-за опасений новой вспышки коронавируса, передает УНН со ссылкой на ANSA.
"Пандемия находится в острейшей фазе во всем мире. Мы не можем бесполезно жертвовать итальянским народом в последние несколько месяцев", - сказал Сперанца.
Постановление распространяется на 13 стран. В список вошли: Армения, Бахрейн, Бангладеш, Бразилия, Босния и Герцеговина, Чили, Кувейт, Северная Македония, Молдова, Оман, Панама, Перу и Доминиканская Республика.
Как сообщалось в УНН, накануне Эстония временно запретила полеты из Украины.