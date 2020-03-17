Пандемія коронавірусу: футболіста "Челсі" можуть оштрафувати через порушення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На півзахисника "Челсі" Мейсона Маунта можуть накласти штраф за прогулянку з гравцем "Вест Хема" Декланом Райсом під час карантину, повідомляє УНН з посиланням на "Daily Mirror".
Маунт разом з Райсом були помічені в парку на прогулянці, коли футболіст “Челсі” мав самоізолюватися на 14 днів за правилами карантину викликаним для всіх гравців лондонського клубу, адже раніше позитивний тест на інфекцію здав форвард “синіх” Каллум Хадсон-Одоі.
Керівництво “Челсі” може накласти штраф на дане поводження Маунта.
Нагадаємо, що чемпіонат АПЛ призупинили до 4 квітня через пандемію коронавірусу.