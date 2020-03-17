Пандемия коронавируса: футболиста "Челси" могут оштрафовать за нарушение карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. На полузащитника "Челси" Мейсона Маунта могут наложить штраф за прогулку с игроком "Вест Хэма" Декланом Райсом во время карантина, сообщает УНН со ссылкой на "Daily Mirror".
Маунт вместе с Райсом были замечены в парке на прогулке, когда футболист “Челси” должен был самоизолироваться на 14 дней по правилам карантина вызванным для всех игроков лондонского клуба, ведь ранее положительный тест на инфекцию сдал форвард “синих” Каллум Хадсон-Одои.
Руководство “Челси” может наложить штраф на это обращение Маунта.
Напомним, что чемпионат АПЛ приостановили до 4 апреля из-за пандемии коронавируса.